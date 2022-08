Irmão diz que foi bloqueado e chamado de “lixo” por Rodrigo Mussi

Irmão mais novo de Rodrigo Mussi, Rafael Mussi revelou que o ex-BBB o bloqueou nas redes sociais e teria sido agressivo após sair do coma, causado por um grave acidente que o influencer sofreu em São Paulo em março deste ano.

Rafael aponta que foi chamado de “lixo” pelo irmão. “O Rodrigo me bloqueou, me chamou de lixo e disse que sou o pior ser humano que ele conhece. Então isso não caracteriza uma boa relação, eu bloqueei de volta”, disse ele ao site NaTelinha.

O irmão mais novo de Diogo e Rodrigo Mussi ainda disse que ficou impressionado com a forma com que foi tratado pelo ex-BBB, principalmente porque ele cuidou do irmão no hospital:

“Fiquei espantado com tamanha frieza e ingratidão. Fui a única pessoa que se disponibilizou e se prontificou caso precisasse de doação de qualquer órgão meu, então sinto que fiz minha parte, faria tudo de novo se houvesse necessidade. Se precisar de mim estarei a prontidão.”

A família Mussi vive um imbróglio após Mara Lúcia, mãe de Rodrigo, Diogo e Rafael, conversar com a equipe do Domingo Espetacular, da Record TV, e expor que por inúmeras vezes tentou uma reaproximação com o ex-BBB.

