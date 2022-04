Irmão diz que Rodrigo Mussi está ‘mais lúcido’ e processo de extubação segue

Diogo Mussi, irmão do influenciador Rodrigo Mussi, que está internado se recuperando de um acidente de carro ocorrido no último dia 31, em São Paulo, atualizou o estado de saúde do ex-BBB, nesta terça-feira, 12. Em seus stories, Diogo disse que Mussi está mais lúcido. “O Rodrigo está no momento mais lúcido hoje, se comunicou muito com as mãos comigo, com o rosto também, com as expressões faciais. O processo de extubação prossegue. Deve acontecer perto do final de semana ou no início da semana que vem”. Ele também esclareceu que, por enquanto, não será necessária uma cirurgia na coluna de Rodrigo. “A cirurgia na coluna, por ora, está descartada […] Se for necessária, vai ser futura, e é uma questão mais de endireitamento e fortalecimento da coluna. Não é nada medular”, disse. “O Rodrigo tentou falar alguma coisa comigo, perguntei para ele se era alguma coisa importante e ele dizia que sim, mas eu não consegui entender exatamente do que se tratava […] A gente está muito otimista. A médica chegou e falou ‘oi Rodrigo’ e ele já deu um tchauzinho com as mãos, isso deixa a gente muito feliz. Ele estava com os olhos bem abertos hoje, estava até passando novela, coincidentemente O Cravo e a Rosa, a novela que a gente assistia com a nossa avó tomando café”, finalizou.

*Com informações do Estadão Conteúdo