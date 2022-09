Irritado com cartão: veja as vezes em que Neymar foi às redes se queixar

O jogador brasileiro Neymar, que atua pelo Paris Saint Germain, foi às redes sociais, se queixar da atitude do árbitro da partida entre o time francês e o Maccabi Haifa, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Na partida dessa quarta-feira (14), ele levou cartão amarelo por comemorar seu gol com a tradicional careta que costuma fazer – inclusive em campanhas publicitárias, como a da apresentação da nova camisa do PSG.

A atitude do juiz Daniel Siebert rendeu reclamações de Neymar, que escreveu na web: “Futebol cada vez mais chato”. Não foi, contudo, a primeira vez que o atacante brasileiro usou as redes sociais para se queixar do que considera “perseguição” de árbitros.

Em outras ocasiões, ele criticou o VAR e cartões que o tiraram de importantes jogos, como por exemplo, finais de campeonato.

O jogador da Seleção Brasileira também usa as redes sociais para desabafar sobre críticas da imprensa e costuma mandar recados com mensagens enigmáticas.

Em 2018 por exemplo, quando teve seu desempenho criticado pelo jornal francês “Le Parisien”, Neymar publicou: “Vai dar! Mesmo que haja uma torcida contra, mesmo que alguém jogue água nos seus planos e sonhos, mesmo que coloquem o pé na sua frente só para te atrasar na caminhada, acredite, ninguém consegue impedir Deus de te abençoar”.

Já em 2021, o craque da Seleção questionou a pouca visibilidade dada ao seu esforço para se recuperar de lesão no adutor na coxa. Refletindo sobre a postura da imprensa em geral, opinou: “Só postam o que vende, né? E o que vende é falar mal dos outros”.

Suspensão na Liga dos Campeões

De volta às reclamações contra a arbitragem, o jogador já se revoltou contra o VAR na eliminação do PSG diante do Manchester United por 3 a 1, nas oitavas de final da Champions League na temporada 2018/2019.

A declaração do atacante contra a marcação de um pênalti logo nos acréscimos, contra a equipe francesa, rendeu uma suspensão de três jogos pela competição após procedimento aberto pela Uefa.