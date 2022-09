Isa Scherer desabafa sobre susto com gêmeos: ‘Achei que o Bento estava engasgando’

A ex-MasterChef Isabella Scherer se surpreendeu com os filhos recém-nascidos durante uma volta de carro. Nas redes sociais, ela contou que dividiu o banco de trás com os gêmeos Bento e Mel e ficou tensa com o choro das crianças. “A volta no carro foi tensa. Eu voltei atrás com eles, entrei na ‘nóia’ de que o Bento estava engasgando. Não estava, mas fiquei nervosa. Um chorava, eu no meio esmagada entre os dois, tentando ajudar”, revelou. A chegada em casa também foi difícil para a influenciadora digital, que relatou uma situação inesperada com a filha. “Eles chegaram em casa e nem mamaram direito, já estavam exaustos. Quando coloquei a Mel na balança, fez xixi na balança inteira. Fiquei desesperada, tinha xixi até no pescoço dela”, disse. A campeã do Masterchef 2021 também contou que o pai dos bebês, o modelo Rodrigo Calazans, dividiu tarefas e enfrentou um “cocô bizarro” para higienizar Bento.