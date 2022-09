Isabella Scherer exibe barriga após parto e detalhe impressiona: “Não sei se volta”

Isabella Scherer resolveu responder algumas perguntas em sua conta do Instagram, sobre a gravidez dos gêmeos Mel e Bento. Nesta quinta-feira (09), a atriz compartilhou uma foto de sua barriga após o parto e impressionou os internautas.

+ Isabella Scherer mostra primeiro banho dos gêmeos e encanta web

“Sua barriga voltou já? Já está com umbigo?”, questionou um seguidor. “Nessa luz não dá para ver, está com muita estria e o umbigo não sei se volta não”, disse Isabella, que ainda brincou: “Será que vai ser esse limão siciliano para sempre?”.

Confira o storie:

Foto: Reprodução/Instagram

Isabella Scherer compartilha a primeira foto com os gêmeos Após dar à luz aos gêmeos Mel e Bento, Isabella compartilhou fotos dos bebês em suas redes sociais. A atriz também fez questão de postar em seu Instagram, esse momento único ao lado de seu parceiro Rodrigo Calazans.

“Ainda processando e me recuperando de tudo que vivemos ontem. Que dia especial, estamos apaixonados e hipnotizados pela Mel e pelo Bento. E o principal, obrigada @calaza por ser o companheiro mais incrível do mundo, estou ainda mais apaixonada vendo você com nossos filhos ”, disse Isa na legenda. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Scherer (@isascherer)

