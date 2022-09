Isabella Scherer, vencedora do ‘MasterChef’, fica na UTI dias após dar à luz gêmeos

Isabella Scherer, vencedora do “MasterChef” 2021, explicou nesta segunda-feira, 5, que ficou ausente das redes sociais, pois estava internada na UTI. A filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, está no hospital desde que deu à luz aos gêmeos Mel e Bento, em 29 de agosto. Isabella foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, uma doença hipertensiva específica da gravidez, e, por isso, segue internada. Nesta manhã, ela postou alguns stories contando o que aconteceu. “Voltei ontem para o quarto. Tive que ficar um tempinho na UTI para controlar minha pressão. Agora já estabilizou e devo voltar para casa hoje mesmo”, declarou. Pouco depois, ela acrescentou: “Acabei de fazer um teste da minha pressão, foi horrível”. A campeã do “MasterChef” contou que nessa segunda lançou um tênis de uma famosa marca que ela e o namorado, Rodrigo Calazans, queriam muito e ela sabia que esgotaria rápido. Ambos ficaram tentando comprar o calçado assim que ele foi lançado. O pai dos gêmeos conseguiu comprar o dela e, quando percebeu que talvez não conseguiria comprar o do namorado, a pressão de Isabella subiu. “Fiquei nervosa, comecei a chorar porque não estava conseguindo. Olha que louca. Mas a gente conseguiu e assim que eu consegui [comprar] a pressão baixou”, falou.