Isaquias Queiroz chega à final do Mundial de canoagem de velocide

O campeão olímpico Isaquias Queiroz brilhou nesta quarta-feira (3) no Campeonato Mundial de canoagem de velocidade que está sendo disputado em Halifax (Canadá). O baiano foi o mais rápido na eliminatória da prova do C1 500 metros com o tempo de 1min52s70.

É FINAAAAAAAAAAAL! 🛶🇧🇷 Isaquias Queiroz está na final do C1 500m no Mundial de Canoagem Velocidade, em Halifax 🇨🇦 Ele venceu as eliminatórias com sobras e já avançou direto pra decisão. 📸 Fábio Canhete/CBCa pic.twitter.com/sEBc0YO3uU — Time Brasil (@timebrasil) August 3, 2022

Com isto, o brasileiro, que conquistou o ouro olímpico no ano passado nos Jogos de Tóquio, já garantiu uma vaga na grande decisão. Nas eliminatórias ele ficou à frente do italiano Carlo Tacchini (2º colocado) e do polonês Aleksander Kitewski (3º).

Na história da competição, Isaquias Queiroz já soma o total de 12 medalhas (seis ouros e seis bronzes).