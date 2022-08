Isaquias se classifica para 2ª final no Mundial de Canoagem no Canadá

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio, o brasileiro Isaquias Queiroz se classificou nesta sexta-feira (5) para mais uma final no Mundial de Canoagem, em Halifax (Canadá). O baiano venceu a semi da categoria C1 1000 metros, em 4min09s37, e assegurou presença na decisão por medalha no domingo (7), às 11h24 (horário de Brasília). Antes, no sábado (6), o canoísta busca o pódio na decisão individual, categoria C1 500m, para a qual já se classificara na última quarta (3).

É FINAAAAAAL! 🛶🇧🇷 Isaquias Queiroz está na final do C1 1000m no Mundial de Halifax 🇨🇦 Será a 2ª final do nosso campeão olímpico na canoagem neste Mundial! Fera demaissssss 👏👏👏 pic.twitter.com/6MYkUjeeL2 — Time Brasil (@timebrasil) August 5, 2022

Quem também vai brigar por medalha na competição será a dupla Erlon Silva e Filipe Vieira, que venceu hoje a semi do C2 1000m, com o tempo de 3min55s. Erlon e Filipe vão em busca do pódio no domingo (7), às 12h21.

Principal nome da canoagem brasileira, Isaquias quer ampliar ainda mais sua coleção de medalhas em mundiais: já possui seis ouros e seis bronzes. O baiano soma ainda um ouro, duas pratas e um bronze olímpicos (Rio 2016 e Tóquio 2020).