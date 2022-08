Isis Valverde anuncia saída da Globo após 17 anos: ‘Nunca pensei que estaria pronta’

A atriz Isis Valverde anunciou nesta segunda-feira, 1, que seu contrato fixo com a Globo foi encerrado. A artista trabalhou por 17 anos na emissora carioca. “Nunca pensei que estaria pronta pra essa ‘carta aberta’. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos”, escreveu a artista em um post no Instagram. Referindo-se aos estúdios Globo no Rio de Janeiro, ela continuou: “Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola para mim. Um lugar onde cresci em segurança! Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos”.

Em quase duas décadas na emissora, Isis disse que aperfeiçoou e amadureceu sua arte. “Ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer.” A artista também enfatizou que não está dando um “adeus” à emissora, mas um “até breve”. “As portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos”, concluiu. Isis estreou na Globo em 2006 como a misteriosa Ana do Véu, na novela “Sinhá Moça”. Em 2010, ganhou destaque no remake de “Ti Ti Ti” e, dois anos depois, esteve no elenco do fenômeno “Avenida Brasil”. A artista também fez sucesso ao protagonizar a minissérie “O Canto da Sereia” e ao viver Ritinha na novela “A Força do Querer”.

