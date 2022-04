Isis Valverde é barrada em restaurante nos EUA por ‘roupa inadequada’

A atriz brasileira Isis Valverde publicou uma série de stories em sua conta oficial do Instagram na noite desta segunda-feira, 18, dizendo que foi impedida de entrar no restaurante do hotel The Beverly Hills, nos Estados Unidos, pela roupa que estava usando. Em fotos ela aparece com uma calça jeans mais larga, com um pequeno rasgo no bolso da frente, jaqueta e boné. “Eu sempre fui fã do hotel, sempre vim aqui. Chegamos no hotel e eu estou com meu jeans e cheguei no restaurante com minhas amigas, o cara olhou nossa roupa e disse que a gente não podia entrar. Barrou a gente por causa da nossa roupa porque eu estava com jeans largo e ele queria jeans justo”, disse a atriz. “Foi super grosseiro, a gente morrendo de fome e chegando de viagem. Bizarro, foi péssimo, nos trataram muito mal. Eu estou chocada”, completou. Caso semelhante aconteceu com a influenciadora digital Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe, também em viagem aos EUA, na semana passada. O casal, acompanhados de amigos e a mãe de Virgínia, foram barrados por usarem moletom.