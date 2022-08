Isis Valverde sai da Globo depois de 17 anos e afirma: “É um até breve”

Depois de 17 anos, a atriz Isis Valverde anunciou seu desligamento da Rede Globo. O anúncio foi feito nesta segunda (01) pela própria artista em seu perfil oficial no Instagram por meio de uma carta aberta aos fãs e seguidores dela.

“Nunca pensei que estaria pronta pra essa ‘carta aberta’. Mas, a vida segue e com ela novos caminhos se abrem e avançamos”, afirmou ela na legenda da postagem. Além de agradecer a emissora, Isis ainda disse: “Aquele lugar escondido em meio a pedras gigantes, magia, árvores e cascatas, se transformou em uma casa, uma família, uma escola pra mim. Um lugar onde cresci em segurança”.

“Naquela casa fiz amigos, construí afetos e colhi bons frutos. Foram dezessete anos ao lado de vocês, anos de aperfeiçoamento e amadurecimento da minha arte, que ainda tem um longo caminho a percorrer. Hoje, só tenho palavras para agradecer”, completou a artista.

Isis Valverde deixa Globo depois de 17 anos na emissora (Foto: Reprodução/ Instagram)

No fim do texto, a atriz ainda reforçou que esse não é um adeus: “Esse texto não é um adeus e sim um ‘até breve’, as portas sempre estarão abertas para novas histórias. Esse foi apenas um capítulo da nossa jornada. Que venham os próximos! Gratidão! Ass: Sua menina, Isis”.

Segundo sua biografia do Instagram, Valverde está morando com sua família em Los Angeles nos Estados Unidos e realiza vistas esporádicas ao Brasil para visitar amigos e entes queridos que ainda residem em território brasileiro.

No post, Isis ainda montou um carrossel de imagens com fotos dos bastidores de seus personagens e novelas mais icônicos, para relembrar com carinho os anos que passou trabalhando para a emissora.

Abaixo, você confere a postagem original da atriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Relembre os últimos trabalhos de Isis Valverde na Globo Em 2012, Isis ganhou destaque ao participar e integrar o elenco de ‘Avenida Brasil’, a famosa novela da vilã Carminha. Na época, a profissional deu vida a Suelen, personagem que lhe rendeu diversos prêmios.

Já em 2013, Valverde interpretou a protagonista na minissérie ‘O Canto da Sereia’ que foi um sucesso entre o público da emissora. Depois, vieram as telenovelas “Boogie Oogie” (2014), “A Força do Querer” (2017) e por último “Amor de Mãe” (2019–2021).

