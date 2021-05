ITABUNA| Casos ativos de Covid-19 sobem quase 50% em cinco dias

Foto: Divulgação / Sesab

Em cinco dias, o número de casos ativos de Covid-19 em Itabuna, no Sul, subiu 47%. No último boletim municipal divulgado na noite desta terça-feira (18), o município tinha 647 moradores com o novo coronavírus ativo – ou seja, em condição de infectar outras pessoas. Já na última sexta-feira (14), os ativos eram 440.

Ainda segundo o boletim, no mesmo intervalo de cinco dias, houve mais duas mortes por conta da doença, o que chega a um total de 523 óbitos ao longo da pandemia. Se a alta em casos ativos foi expressiva, em relação aos casos confirmados, o crescimento foi brando, 1,13%, com mais 334 casos novos entre a sexta passada e esta terça.

Ao todo, o município já acumula 29.830 casos de Covid-19, sendo que 28.660 são considerados recuperados. Até as 7h45 desta quarta-feira (19), a taxa de ocupação de UTI adulto na rede pública estava em 80%. Em uma das unidades, o Hospital Calixto Midlej Filho, a taxa é de 100%, com todos os seis leitos em atividade.

Já no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, a média é de 75%, com 30 dos 40 leitos de UTI em operação. O índice de UTI pediátrica está em 50%, e o de leitos clínicos é de 48%.

Fonte | Bahianoticias