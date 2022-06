Itália derrota Hungria em casa e vira líder do grupo na Liga das Nações

A Seleção Italiana, treinada por Roberto Mancini, ganhou da Hungria por 2 a 1, nesta terça-feira, em casa, no Estádio Dino Manuzzi, em Cesena, pela Liga das Nações. Aos 29 minutos da etapa inicial, Nicolo Barella fez o primeiro gol após acertar um chutaço de fora da área no ângulo direito do goleiro. Já aos 45, Lorenzo Pellegrini ampliou a vantagem depois de bela jogada de Matteo Politano pela direita e cruzamento rasteiro.

Apesar da superioridade dentro de campo, a Itália foi vazada aos 16 minutos do segundo tempo, quando Gianluca Mancini tentou desviar cruzamento, mas jogou contra a própria meta. Contudo, a Hungria do técnico Marco Rossi não conseguiu reagir de fato e, assim, os anfitriões somaram três pontos.

Com o triunfo, os italianos passam a liderar o grupo e chegam a quatro pontos. Os húngaros, que têm um a menos, vêm logo abaixo na tabela, na segunda posição.

Confira outros resultados da Liga das Nações

Liga B

Finlândia 2 x 0 Montenegro

Bósnia e Herzegovina 1 x 0 Romênia

Liga C

Ilhas Faroé 0 x 1 Luxemburgo

Lituânia 0 x 6 Turquia