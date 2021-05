ITAMARAJU | 03 mortes e 180 casos ativos no município

O boletim promovido pela secretaria de saúde, voltou a lamentar nesta quinta-feira (27) por mais três mortes em decorrência das complicações do coronavírus.

Desta vez duas mulheres com idade de 98 anos e 72 anos, diagnosticadas no dia 16 de fevereiro e 09 de fevereiro, não resistiram ao tratamento e morreram devido as complicações promovida pelo coronavírus. O terceiro paciente foi um homem de 68 anos com testagem confirmada para COVID-19 no dia 07 de maio.

O boletim ainda revelou 42 novos diagnósticos para a infecção do COVID-19, totalizando 180 pacientes como casos ativos, mas 6403 pessoas recuperaram e os números de infectados no município ultrapassam a marca de 6700 contaminados.

Ao longa da pandemia 124 pessoas perderam o combate para o coronavírus no município de Itamaraju. Porém 140 pessoas ainda aguardam resultado dos exames.

Contudo 18 pacientes permanecem internados no hospital da cidade e 15 outros foram transferidos para unidades de saúde do estado.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.