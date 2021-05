ITAMARAJU | 03 mortes e 200 casos ativos no município

O boletim promovido pela secretaria de saúde, voltou a lamentar nesta segunda-feira (10) por mais três mortes em decorrência das complicações do coronavírus.

Desta vez as servidoras municipais Silvia Oliveira de Souza e Vanessa Schmithe Bergue de Souza, ambas atuavam no setor da educação no bairro Cristo Redentor. Além de uma pessoa do sexo masculino de 50 anos.

O boletim ainda revelou 53 novos diagnósticos para a infecção do COVID-19, totalizando 200 pacientes como casos ativos, mas 5840 pessoas recuperaram e os números de infectados no município ultrapassam a marca de 6100 contaminados.

Ao longa da pandemia 108 pessoas perderam o combate para o coronavírus no município de Itamaraju. Porém 72 pessoas ainda aguardam resultado dos exames.

Contudo 11 pacientes permanecem internados no hospital da cidade e 24 outros foram transferidos para unidades de saúde do estado.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.