ITAMARAJU | 43ª CIPM comemora 50 dias sem homicídios

O município de Itamaraju, na quinta-feira (01), completou cinqüenta dias sem o registro de ocorrência do crime de homicídio, conforme dados estatíscos da Seção de Planejamento Operacional da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar.

O último homicídio registrado ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2021, no bairro Marotinho. Há muito tempo que o município não fica há tantos dias sem a ocorrência de tal crime, considerado um dos que mais impactam negativamente na sensação de segurança da população.

Apesar de alguns homicídios terem motivações que, por vezes, ultrapassam a capacidade das forças policiais atuarem sua prevenção, a Major Kelly Ravani, comandante 43ª CIPM/Itamaraju atribuiu essa redução ao esforço conjunto das polícias Militar e Civil, através de um trabalho de inteligência que tem possibilitado a identificação dos principais envolvidos e orientado as ações de policiamento em repressão ao criminosos.

“Além do trabalho conjunto realizado pelas forças de segurança no sentido de fazer frente aos crimes violentos letais intencionais, outras ações implementadas pela 43ª CIPM, que garantem a intensificação do policiamento em áreas com maior incidência de crimes, acompanhando a mancha criminal da unidade, associadas às operações específicas e que focam mais na repressão, sobretudo ao tráfico de drogas, apontado como um dos principais motivadores da maioria dos homicídios que ocorrem na cidade, contribuiram para que esse resultado positivo fosse alcançado.”, comemorou a comandante.