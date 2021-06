ITAMARAJU | 43ª CIPM e município deflagarão a “Operação todos contra a Covid-19”, com caráter repressivo

Destaque



Publicado em 18 de jun de 2021 e atualizado às 14:26

Na manhã desta sexta-feira (18), aconteceu na sede da 43ª CIPM, em Itamaraju, uma reunião, presidida pela Major Kelly Ravani, comandante da unidade, que contou com a participação de representantes de órgãos do poder executivo municipal, com o objetivo de alinhar as ações de fiscalização dos decretos do Estado e do município, que restringem a locomoção de pessoas, das 21h00 às 05h00, limitam o funcionamento de estabelecimentos comerciais e proíbem a comercialização de bebidas alcóolicas (das 20h30 desta sexta-feira até as 05h00 de segunda-feira)

Participaram da reunião, além da comandante, o Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, o Tenente Amaral, Chefe da Seção de Planejamento Operacional da unidade, o Subtenente Ivan Moura, sub-oficial que coordenará a operação no seu primeiro dia, o Subtenente Agnaldo Lima, comandante do 1⁰ Pelotão de Policiamento Ostensivo, Selmides Pereira e Gustavo Souto, secretários do município, Thaillon Bastos, Coordenador da Vigilância Sanitária, Boniequer Apio, Coordenador da Guarda Municipal, e Samuel Santa Bárbara, Superintendente Municipal de Trânsito.

A operação “Todos contra a Covid-19” também prevê ações a serem realizadas nos distritos de Itamaraju e dessa feita os órgão envolvidos atuarão de forma ainda mais repressiva contra aqueles que desobedecerem os decretos do Estado e do município.

Segundo a comandante, a Polícia Militar atuará em apoio aos órgãos municipais na fiscalização e, nos casos de flagrante desrespeito aos decretos, as pessoas envolvidas serão detidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para responderem criminalmente.

Por | Ascom43CIPM