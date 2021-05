ITAMARAJU | 43ª CIPM e viaturas são sanitizadas, como medida de prevenção do coronavírus

Na tarde desta sexta-feira (14), uma equipe da Vigilância Sanitária esteve na sede da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, em Itamaraju, realizando a desinfeção das instalações físicas da unidade.

Na ação, como medida de prevenção da proliferação do coronavírus, foram desinfectados os corredores, salas e alguns pontos da área externa do quartel, além das viaturas utilizadas no policiamento ostensivo.