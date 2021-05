ITAMARAJU | 43ª CIPM faz devolução simbólica da sua primeira policial militar feminina aos familiares

Na manhã desta quarta-feira (12), a Major Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, realizou mais uma cerimônia de despedida e devolução simbólica de policial militar, decorrente da passagem para a reserva da Corporação, em Itamaraju.

A homenageada da vez foi a Sargento PM RR Florice Barbara dos Santos Silva, primeira policial militar feminina da unidade. A militar em questão serviu na 43ª CIPM desde o início da sua carreira, como soldado, chegando ao longo do tempo às graduações de cabo e sargento. Nesse período, destacou-se por seu profissionalismo, tornando-se uma pessoa muito querida no seio da tropa, dada a sua relação de respeito e camaradagem com os superiores, pares e subordinados.

Na cerimônia, fardada pela última vez, a Sargento Bárbara, como é conhecida, recebeu os cumprimentos e felicitações dos colegas de unidade pela merecida aposentadoria. A Major Kelly Ravani, ao lhe entregar um arranjo de flores em nome da tropa, parabenizou-a e agradeceu pelos excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade.

Em seguida, a policial militar foi aplaudida pelos colegas e embarcou em uma viatura, sendo conduzida até a sua residência, onde a Comandante fez a devolução simbólica mãe, oportunidade em que entregou à homenageada uma placa de agradecimento da unidade.

Por | Ascom43CIPM