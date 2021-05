ITAMARAJU | 43ª CIPM lança campanha solidária de arrecadação de cestas básicas para famílias carentes

Na manhã desta terça-feira (18), a Major PM Kelly Ravani, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar, fez o lançamento oficial da campanha de uma campanha beneficente que tem o objetivo de arrecadar cestas básicas para famílias carentes de Itamaraju.

A campanha solidária acontecerá no período de 18/05 a 18/06/2021 e os interessados em colaborar poderão entregar as cestas básicas no Quartel da 43ª CIPM, em Itamaraju, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00, ou então estabelecer contato através do telefone (73) 3294-5880, manifestando o interesse em fazer a doação.

As cestas básicas arrecadadas serão revertidas em prol de instituições filantrópicas do município, que já possuem um cadastro de famílias carentes, as quais serão beneficiadas com os alimentos. Essas instituições, anualmente recebem os alimentos que são arrecadados com a Corrida do Soldado, evento beneficente promovido pela 43ª CIPM,o qual não ocorrerá neste ano em razão da pandemia do coronavírus.

“Essa campanha cumprirá o papel de arrecadar os alimentos para as instituições a fim de que a nossa ação anual de filantropia em prol dos menos favorecidos não deixe de acontecer. Certamente, contaremos, mais uma vez, com o espírito de solidariedade da população Itamarajuense e o nosso objetivo será alcançado”, disse a comandante.

Por | Ascom43CIPM