ITAMARAJU | 43ª CIPM ministra instrução de motopatrulhamento tático para a Guarda Municipal

Na manhã desta segunda-feira (31), aconteceu na sede da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar uma instrução voltada para uma parte do efetivo da Guarda Municipal de Itamaraju que atuará no serviço de motopatrulhamento, em apoio às atividades que desempenham na proteção dos bens, serviços e instalações do município.

A instrução foi ministrada pelo Soldado Roberto Carvalho e pelo Soldado Igor Paz, ambos integrantes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) e possuidores do Curso de Motopatrulhamento Tático da PMBA. Participaram da atividade 06 (seis)guardas municipais, que trabalhão efetivamente no serviço de rondas com o emprego de motocicletas.

Os participantes tiveram aula teórica, na sala de instrução da unidade, seguida de uma atividade prática que foi realizada no estacionamento do próprio quartel, onde aprenderam algumas manobras e técnicas previstas na doutrina de motopatrulhamento, que poderão ser aplicadas no serviço que desenvolverão.

Por | 43ª CIPM