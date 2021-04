ITAMARAJU | 43ª CIPM prende homem por porte ilegal de arma e tráfico de drogas

Na tarde de sábado (10), uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 43ª CIPM, ao realizar ronda pela Rua Ribeirão do Ouro, no bairro Marotinho, em

Itamaraju, flagrou um homem em atitude suspeita, procedendo na sequência com a abordagem policial.

Durante a busca pessoal realizada no suspeito, os policiais militares localizaram sob suas vestes 01(um)um revólver do calibre 38, 16 (dezesseis) sachês de cocaína, 21(vinte e uma) buchas de maconha e 15 (quinze) pedras de crack.

O homem de iniciais “E. S. R”, vulgarmente conhecido como “China”, que já tem histórico de envolvimento com o crime, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido juntamente com todo o material apreendido ao Plantão Regional da Polícia Civil, em Teixeira de Freitas, onde foi apresentado por porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

Informações | 43ª CIPM