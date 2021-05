ITAMARAJU | 43ª CIPM prende mulheres por tráfico de drogas

No final da manhã desta sexta-feira (21), uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), da 43ª CIPM, quando em ronda pela Rua Rio do Ouro, no bairro Marotinho, em Itamaraju, flagrou duas jovens em atitude suspeita que, ao perceberem a aproximação da vituara, tentaram se desvencilhar de uma bolsa.

Na abordagem, os policiais militares localizaram na bolsa uma quantidade das drodaa maconha, crack e cocaina, além de dinheiro.

Quando interpeladas sobre a procedência da droga, uma delas confirmou que estava realmente comercializando e indicou a casa de outra mulher apontada como fornecedora da droga. No deslocamento para o local indicado, a guarnição localizou a suspeita nas imediações da casa, tendo esta autorizado o ingresso dos policiais militares no imóvel, estes que localizaram mais uma quantidade de entorpecentes.

Na ação, a guarnição apreendeu 18 buchas e uma porção de 269 gramas de maconha, 20 pedras e um pedaço de 35 gramas de crack, 7 pinos de cocaína e R$ 250,30 (duzentos e cinquenta reais e trinta centavos).

As três envolvidas foram apresentadas na Delegacia Territorial de Itamaraju, juntamente com o material apreendido, onde foram autuadas por tráfico de drogas.

Por | 43ª CIPM