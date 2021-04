ITAMARAJU | Ação interrompe aglomeração, após denúncias

Forças de segurança seguem atuando no município em cumprimento ao decreto estabelecido, fiscalizando estabelecimentos, aglomerações e averiguando denúncias.

No período da tarde informações prestadas ao Disk Denuncia, resultou em apreensões de motos e dispensando cerca de 150 pessoas que acompanhavam um racha de motos na área do polo industrial.

Os participantes do racha teriam combinado o encontro através das redes sociais, consequentemente invadiram a área para a realização das manobras, sendo acompanhada por diversas pessoas que buscam alternativas para promoverem festas e aglomerações.

Após a denúncia policiais militares da 43ª Companhia de Policia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e Prepostos Municipais, atuaram no cumprimento do decreto onde diversas pessoas foram autuadas e 6 motos apreendidas.

Durante a ação Policiais do Pelotão de Emprego Tático – PETO apoiaram a ação, as pessoas autuadas responderão pelo crime de descumprimento ao decreto, expondo a população ao risco de contaminação mediante a pandemia, tipificado no artigo 268 do Código Penal, invasão de propriedade entre outros crimes previstos.

