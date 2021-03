ITAMARAJU | Acidente deixa 03 pessoas feridas, uma delas com fratura exposta

Um acidente automobilístico foi registrado durante o período noturno deste domingo (21), na região do bairro Jaqueira em Itamaraju, nas proximidades de um posto de combustível.

Numa colisão entre motocicletas, os condutores e uma pessoa que ocupava a garupa de uma das motos necessitaram de atendimento médicos. As pessoas que passavam pelo local, notificaram as centrais do SAMU 192 e Polícia Militar.

Unidades foram destinadas para a localidade, sendo prestados os primeiros atendimentos as 03 vítimas, que foram identificado como Franciele Rodrigues Reis (22 anos), Flávio Alves dos Santos (32 anos) e Agnolia de Jesus (37 anos), uma das mulheres sofreu fratura exposta no membro inferior. Após o resgate as pessoas feridas foram encaminhadas para o hospital municipal.

A polícia militar da 43ª CIPM, registrou o boletim de ocorrência e orientou na remoção das motocicletas envolvidas no acidente.

Vários acidentes já foram registrados no local, alguns até com vítimas fatais. No entanto, a imprudência somada a altas velocidades tem aumentado o número de registros.