ITAMARAJU | Acidente é registrado por internautas

Internautas compartilharam nas redes sociais imagens de um acidente ocorrido na manhã deste domingo (09), na região do BHN em Itamaraju.

No registro é possível notar que o veículo Hyundai HB20 de cor prata destruiu um murro e caiu nos fundos da unidade de ensino do município. As testemunhas relatam que o condutor acabou perdendo controle da direção quando seguia pela Rua Jucelino Kubitschek e avançou contra o muro, ocasionando no acidente.

Durante o relato também foi informado que o condutor do veículo seria um idoso, que foi socorrido por uma unidade do SAMU 192. As autoridades policiais foram notificadas, apesar de não ter pessoas com graves ferimentos.

