ITAMARAJU | Acidente entre motos deixa uma pessoa ferida

Um acidente envolvendo duas motociclistas foi registrado durante a tarde deste sábado (15), na avenida perimetral em Itamaraju.

Duas motos colidiram no cruzamento da avenida perimetral com rua Men de Sá, num trecho de descida próximo do radar com controle de velocidade.

Pessoas que transitavam pelo lugar notificaram as centrais da 43ª CIPM e SAMU 192, sendo destinadas unidades até o local.

O atendimento foi prestado a José de Jesus, que sofreu escoriações, mas foi imobilizado e encaminhado para o hospital municipal.

A Polícia Militar procedeu com boletim de ocorrência e orientou na remoção das motociclistas da via, que deverão ser apresentadas na delegacia e catalogadas com veículos envolvidos em acidente de trânsito.

Imagens enviada por internauta