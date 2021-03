ITAMARAJU | Acusado é preso durante tentativa de assalto a relojoaria no Centro

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (19), acusado de participar de uma tentativa de assalto a uma relojoaria, no centro de Itamaraju.

De acordo com informações o acusado teria entrado no estabelecimento comercial e anunciado o assalto fazendo uso de uma arma branca “faca do tipo peixeira”, ao deixar o local em disparada o mesmo foi interceptado e imobilizado por populares durante o trajeto de fuga.

A polícia logo foi acionada e guarnições da PM o prendeu em flagrante o encaminhando para a Delegacia da Policia Civil onde foi apresentado.

O mesmo deve prestar depoimento nas próximas horas e ficar preso a disposição da justiça. As autoridades policiais agora investigam se o acusado estava atuando sozinho ou tinha auxílio de algum cúmplice nas imediações que ao perceber a movimentação estranha, teria fugido do local.