ITAMARAJU | Acusado morre ao resistir, durante ação policial do PETO

Militares do grupo especializado PETO da 43ª CIPM, tem intensificado as ações em combate ao crime com operações em vários bairros da cidade. Durante a tarde desta quarta-feira (17), um suspeito morreu ao ignorar a ação policial.

A ação promovida pelo PETO seguiu até o bairro Primavera, na rua das Rosas, onde um suspeito foi alvejado e uma pessoa presa.

O suspeito sem identificação formal apenas conhecido pelo nome de Hércules, acabou ferido durante a ação. A guarnição socorreu o suspeito e o encaminhou para a unidade hospitalar municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e veio a óbito.

Seguindo medidas, a polícia civil foi informada sobre o óbito e um levantamento cadavérico foi autorizado, onde o corpo foi encaminhado pelo servidor público Anderson Barbosa, para o IML do município.

O Comando da 43ª CIPM deverá instaurar um inquérito policial militar para apurar a morte decorrente da oposição à Intervenção policial, que será encaminhado ao Ministério Público.