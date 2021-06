ITAMARAJU | Acusado tomba em confronto com Polícia Civil

Destaque



Publicado em 15 de jun de 2021 e atualizado às 22:24

Durante a tarde desta terça-feira (15) de junho, um suspeito morreu em decorrência de oposição a intervenção da Policiais Civis de ITAMARAJU. O fato ocorrido na região do Parque Nacional.

Sendo ainda encaminhado para a delegacia dois outros suspeitos em flagrante, sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas. Um dos acusados é menor e foi registrado o ato infracional, no entanto, a segunda pessoal poderá responde pelo crime.

Relatos da equipe de Investigadores da Policia Civil, informaram que diligências destinaram para a localidade, tendo o propósito interromper a comercialização de material entorpecente (drogas ilícitas).

O suspeito morto ao notar a aproximação dos investigares utilizou a arma de fogo desferindo vários disparos contra os Agentes de Segurança Pública. Tendo a necessidade do legítimo revide.

O acusado foi atingido, no entanto, os agentes notificaram a Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), para prestar os atendimentos, mas devido ao ferimento acabou não resistiu e veio a óbito.

A pessoa de iniciais J. dos S. S. F, foi preso no local em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo apresentado na delegacia da polícia civil de Itamaraju, juntamente com o adolescente. Com os suspeitos foram localizados quantidades material similar a entorpecente, além de um veículo de marca gol, cor branca e 02 (dois) aparelhos celulares, os quais estariam sendo utilizados na prática delituosa.

Fonte: DPC Rui Pinheiro de Sousa.