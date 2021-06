Itamaraju, adere ao PAT da Bovinocultura de Leite

Sociedade



Publicado em 22 de jun de 2021 e atualizado às 01:21

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, confirmou a adesão do município ao Plano de Ação Territorial da Bovinocultura de Leite.

Assim como já acontece na cadeia produtiva da Mandiocultura, o município contará também com ações na cadeia da Bovinocultura Leiteira, seguindo a metodologia do PRODETER, Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, que tem como objetivo fortalecer as cadeias produtivas das atividades econômicas priorizadas.

O Secretário de Agricultura do municipo Ivan Favarato Filho, participou de vídeo chamada juntamente com representantes dos demais município, e destacou o compromisso da gestão municipal em firmar parcerias que proporcione o desenvolvimento da cidade e fomento da agricultura e seguimentos da região.

Em Itamaraju, e também em outros 06 municípios do Território Extremo Sul, serão desenvolvidas ações que envolvem a capacitação de produtores e a implantação de Unidades Demonstrativas, com aporte técnico, insumos, mecanização, etc. Proporcionando transferência tecnológica e consequente melhor resultado aos produtores.

Os PATs se desenvolvem através de uma coordenação Territorial e envolve várias entidades, como EMBRAPA, Instituto Biofábrica, SUZANO/Polímata, SDR/Bahiater, CAR, UFSB, IFBa, CEPLAC, ADAB, CoopVale, Sindicatos Rurais, SEBRAE, Banco do Nordeste e Secretarias Municipais de Agricultura.

Por | ASCOM – PMI