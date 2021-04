ITAMARAJU | Alunos do CSJE são destaque no ENEM

Quatro alunos do Colégio São João Evangelista (CSJE), foram destaque entre as maiores médias de pontuação da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no município, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As notas divulgadas na última segunda-feira, 29 de março. Detalhou os resultados e dados finais do Enem 2020.

Os estudantes Yasmim Ferreira Lago (980 pontos), Caio Júlio Castro Freire Brandão (960 pontos), Pedro Henrique Fernandes Souza (820 pontos) e Sara Manoá Bonfim Almeida (800 pontos), pontuação que evidencia a dedicação dos alunos e empenho dos educadores do CSJE, na representação da educação municipal.

Mesmo com a pandemia provocada pela Covid-19, resultando na interrupção das aulas presenciais, medidas e procedimentos pedagógicos aplicadas pela instituição tem permitido a continuidade da qualidade de ensino.

Atividades remotas, utilização de plataformas on-line, material de apoio formulado pela equipe de educadores, serviram de preparação para os estudantes.

Uma nova fase para muitos estudantes será a inscrição no programa SISU, com abertura do cadastro em 06/04, finalizando em 09/04.

