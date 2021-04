ITAMARAJU | Câmeras flagram momento de acidente entre carro e moto

O circuito de vídeo monitoramento de um estabelecimento comercial localizado no bairro Santo Antônio do Monte, registrou o momento exato de um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo utilitário.

O utilitário da marca FIAT de cor branca seguia no mesmo sentido que a motocicleta, no entanto, uma rápida manobra envolvendo os veículos resultou no acidente com imagens fortíssimas, durante a tarde desta terça-feira (20).

A motocicleta atingiu o canto dianteiro esquerdo, onde o condutor da motocicleta chegou a cair numa distância superior a 5 metros.

Populares notificaram as autoridades sobre o acidente envolvendo um mototaxista.

O resgate também foi mobilizado a vítima recebeu os cuidados, posteriormente foi encaminhado para a unidade hospitalar.

Os veículos foram removidos do local e a polícia registrou um boletim de ocorrência.

As imagens devem auxiliar as autoridades na apuração dos fatos.