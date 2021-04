ITAMARAJU | Casos de coronavírus continua em elevação no município

O informativo realizado costumeiramente nas redes sociais pela secretaria de saúde, nesta segunda-feira (05), atualiza os números de infectados pelo coronavírus.

Com o boletim foram listados 48 novos infectados pelo COVID-19, somando agora 4770 casos confirmados. Desde o início da pandemia 73 pessoas morreram, ao atestarem o novo coronavírus.

O município ainda conta com 4483 recuperados, também com 214 pessoas monitoradas sob tratamento. Porém 09 pacientes estão internados no hospital municipal e outros 17 foram transferidos devido à gravidade do quadro clinico apresentado.

Mas é necessário lembrar que 32 exames aguardam resultados.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.