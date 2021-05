ITAMARAJU | CDL realiza nesta sexta-feira o sorteio da Campanha dia das Mães

Imagem | Arquivo

Acontece nesta sexta-feira (14/05/2021), logo mais as 18:00 horas, o 1º sorteio da Campanha “O AMOR ESTÁ NO AR”. A campanha contempla as 02 principais datas comemorativas do 1º semestre, sendo o Dia das Mães e o Dia dos Namorados.

O sorteio será de 01 televisão de 50 polegadas para o cliente e 01 vale compra no valor de R$ 100,00 para o colaborador da loja participante da qual o cliente foi contemplado. O sorteio será transmitido ao vivo pela página da CDL no facebook: https://www.facebook.com/CDLITA

A campanha continua, o próximo sorteio será no dia 18/06/2021. Continue comprando nas lojas participantes, exija seu cupom e concorra a prêmios.

