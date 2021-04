ITAMARAJU | Colisão entre carreta e veículos deixa três feridos

Pessoas que transitavam pela rodovia BR-101, entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas, notificaram a equipe de resgate e Polícia Rodoviária Federal (PRF), após dois veículos de passeio e uma carreta envolverem num acidente.

Três pessoas necessitaram de cuidados médicos, onde ocupavam os veículos menos. Das pessoas feridas dois estavam no veículo FIAT Palio, mas a terceira pessoas ferida ocupava o carro de modelo VW Voyage de cor branca adesivado como Taxi.

A carreta sofreu apenas prejuízos materiais, no entanto, os condutores que transitavam no local ficaram assustados com tamanha força do impacto. Os feridos foram encaminhados para o hospital municipal de Itamaraju.

As autoridades registraram um boletim com informações sobre o acidente.

O quadro de saúde dos pacientes envolvidos no acidente é estável.