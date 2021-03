ITAMARAJU | Colisão entre motocicleta e caminhão deixa um motociclista ferido

Na manhã desta sexta-feira (19), um acidente de trânsito foi registrado numa via ás margens da rodovia BR-101, em Itamaraju.

De acordo com informações por volta das 10:40hs, houve uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão em um trecho entre os bairros Santo Antônio do Monte e Canaã. Com o impacto da colisão o motociclista teria caído na via e apresentado ferimentos.

Transeuntes que passavam pelo local imediatamete acionaram as centrais da Policia Militar e SAMU 192 que destinaram socorristas para prestar atendimento no local.

Os agentes municipais de trânsito também compareceram na localidade, para controlar o fluxo de veículos e auxiliar no resgate. A vítima que ainda não teve o nome divulgado pela polícia foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itamaraju para atendimento médico.

A polícia registrou o caso e segue investigando as causas do acidente.