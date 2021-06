ITAMARAJU | Colisão entre ônibus e veículo de passeio deixa três pessoas feridas

Destaque



Publicado em 16 de jun de 2021 e atualizado às 22:04

Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio, contra um ônibus, deixou saldo de três feridos.

A ocorrência foi registrada na rodovia BR-101 a poucos quilômetros do período urbano de Itamaraju, durante o período noturno desta quarta-feira (16), sentido o município de Teixeira de Freitas.

As vítimas do veículo Fiat uno, chegaram a ficar encarceradas, necessitando do apoio do corpo de bombeiros militares para efetuar o resgate dos ocupantes do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), realizou os primeiros procedimentos médicos ainda no local, no entanto, foi promovido a transferência dos feridos para o hospital municipal de Itamaraju.

Uma das vítimas identificado com Ademiltom Jesus Novais, ficou preso nas ferragens, apor sofrer lesões gravíssimas e passará por possíveis procedimentos de amputação de membros.

As autoridades foram notificadas e um boletim de ocorrência deverá ser realizado pelo posto da Polícia Rodoviária Federal.

O trânsito na rodovia ficou lento e a polícia orienta aos motoristas redobrarem a atenção no trecho.