ITAMARAJU | Colisão entre utilitário e caminhão deixa 04 feridos na BR-101

Um acidente automobilístico envolvendo um veículo e um caminhão, deixou 4 pessoas feridas durante a tarde desta sexta-feira (04), na rodovia BR-101.

O registro do acidente ocorreu no trecho entre Itamaraju e Teixeira de Freitas na altura do km 827, onde um utilitário modelo FIAT Strada de cor branca, colidiu contra um caminhão baú.

Pessoas que transitavam pela rodovia notificaram a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e corpo de bombeiros.

Os primeiros atendimentos foram prestados a Júlio dos Santos (36 anos), Maria do Carmo da Silva, Aulelidio Ribeiro Matos (50 anos) e um menor, todos ocupavam o veículo utilitário.

Após o regaste as vítimas foram encaminhadas para o hospital municipal de Itamaraju. Onde foram submetidos a exames clínicos.

Os veículos foram removidos da pista, após o registro de um boletim de ocorrência efetuado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).