ITAMARAJU | Colisão entre veículo e moto deixa duas pessoas feridas

Durante o final da tarde deste domingo (11), um grave acidente automobilístico foi registrado no perímetro urbano da rodovia BA-489, no trecho do bairro Liberdade, em Itamaraju.

O acidente envolveu um veículo Toyota Hilux SW4 de cor Branca de placa QNS-7052 da capital mineira, com uma motocicleta Honda de cor preta e placa JOK-6104, licenciada em Itamaraju. Com o forte impacto da colisão, o condutor da motocicleta e o carona, uma mulher, sofreram ferimentos e permaneceram caídos na via a espera do resgate.

Pessoas que transitavam pelo local, notificaram as centrais do SAMU 192 e Polícia Militar, que destinaram unidades para a localidade do acidente.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no local e posteriormente foram encaminhados para o hospital municipal para execução de outros exames.

Conforme informações, o carro era conduzido pelo ex-prefeito do município Manoel Pedro Rodrigues Soares, que não sofreu ferimentos e permaneceu no local prestando esclarecimentos as autoridades e assistência as vítimas.

Um boletim de ocorrência foi realizado e os veículos removidos da local. A polícia segue investigando as causas do acidente.