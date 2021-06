ITAMARAJU | Município começa a vacinar a imprensa contra o Coronavírus

Profissionais da área de imprensa de Itamaraju com idade a partir de 40 anos receberam nesta sexta-feira (04) a primeira dose da vacina Orxford/ AstraZeneca contra o novo Coronavírus (Covid-19). A imunização da classe teve início na escola Presidente Médici (antigo Colégio Polivalente), mas deve se estender aos postos de saúde da cidade.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Luiz Fábio Lopes, a inclusão dos profissionais de imprensa no grupo de risco na cidade segue a decisão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), formada por gestores do setor de saúde, que considera a vacinação da categoria como prioritária. “Foi com base no parecer da comissão que incluímos aqui o pessoal da imprensa no grupo prioritário”, disse o secretário.

Para ter acesso à imunização, o profissional de imprensa deve apresentar carteira de identidade, cartão do SUS, comprovante de residência e documentos que atestam o exercício da atividade como jornalista ou radialista. “Essa é a documentação básica requisitada”, esclareceu Luiz Fábio. A segunda dose da vacina será ministrada a partir do dia quatro de setembro.

Para Rubens Floriano, delegado regional do Sinjorba (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia) no extremo sul, a imunização dos trabalhadores da imprensa é importante, levando-se em conta a vulnerabilidade imposta a esses profissionais. “Muitos dos nossos colegas foram vítimas dessa doença, inclusive com a morte de alguns”, argumentou Floriano.

A vacinação dos profissionais da imprensa em Itamaraju tem início uma semana após a morte do radialista Erlan Dantas, que não resistiu ao agravamento da doença, após ser transferido para a cidade de Ilhéus. Apesar de lamentar a morte do colega, o locutor Elenildo Gomes (foto) afirmou que “hoje foi pra mim um dia muito importante por ter recebido a dose da vacina”.

Itamaraju é a segunda cidade do extremo sul da Bahia a dar início à vacinação contra a Covid-19 aos trabalhadores da área de imprensa. No município de Nova Viçosa a imunização teve início na última quarta-feira (02). No próximo dia oito (terça-feira) será a vez de Mucuri imunizar a categoria.

Por | Domingos Oliveira