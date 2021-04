ITAMARAJU | Comércio não poderá funcionar neste sábado 1º de maio

“COMUNICADO SOBRE O FERIADO 1º DE MAIO”

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Itamaraju – SINDCOMÉRCIO comunica aos empresários, colaboradores e clientes, que:

Conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT/2021, no dia 1º de maio de 2021 (sábado) os estabelecimentos comerciais com empregados das Categorias (03 e 06): Supermercados, Hipermercados, Mercearias, Hortifrutigranjeiros e Demais estabelecimentos comerciais, NÃO PODERÃO FUNCIONAR.

Conforme determina o Art. 5º do Decreto Municipal nº156, fica PROIBIDO o funcionamento dos Bares e semelhantes e o comércio de bebidas alcoólicas por quaisquer tipos de estabelecimentos, presencialmente ou por entrega em domicílio, das 17 horas do dia 30/04/2021 (sexta feira), no dia 01/05/2021 (sábado), no dia 02/05/2021 (domingo) e até as 05:00 horas do dia 03/05/2021 (segunda feira).

Fica permitido o funcionamento no dia 1º de maio, dos estabelecimentos comerciais das Categorias: 01 – Farmácias, Drogarias e Serviços funerários; 02 – Abatedouros e Açougues; 04 – Padarias; 05 – Comércio de gás, água mineral.

Itamaraju, 26 de abril de 2021.

Por | CDL Itamaraju