ITAMARAJU | Conheça as tendências da Bete Confecções e escolha o presente certo para sua mãe

Atenção clientes, para você que está procurando oportunidade de vendas e uma grande diversidade de opções para escolher o seu presente para o dia das mães que é no próximo domingo dia (09), acaba de encontrar o lugar certo, a Bete Confecções.

Para aproveitar, nada melhor que ter um bom mix de produtos com preços especiais no atacado, esperando por você. Pensando nisso a Bete Confecções acaba de apresentar sua nova linha de produtos para atender os mais diversos perfis de consumidores.

Lembrando que na Bete Confecções as vendas no atacado é a partir de R$100,00 (cem reais) e lá você encontra produtos de moda íntima para toda sua família e produtos selecionados para deixar a sua casa ainda mais bonita. Isso mesmo, além das lingeries, a Bete Confecções trabalha com os mais variados modelos de calcinhas (adulto e infantil), biquinis e maiô infantil, calcinhas modeladoras, sutiãs, tops, batas, camisetas, peças fitness, pijamas (adulto e infantil), camisolas, shortdoll, legues, macaquinhos, saias longas, saidas de praia e vestidos.

No modelo masculino dispõe de cuecas, cuecas Box, camisas, camisas gola polo, camisetas, bermudas (adulto e infantil), shorts tactel, calças e camisa manga longa com proteção UV. Para a sua casa, tem colchas de solteiro e casal, conjunto de cozinha e toalhas de mesa. E para sua proteção e segurança contra o vírus Covid-19, estão trabalhando também com a produção e venda de máscaras (diversas cores).

Então é só dá espiadinha nas novidades logo abaixo e para saber mais sobre os produtos é só ligar ou se preferir fazer uma visita e conferir os produtos de pertinho.

A fábrica fica localizada na Rua Carlos Gomes, 222 A – Centro da Cidade Baixa, tel. (73) 3294 – 1682. ou pelo whatsapp 73 9948 – 1380.Horário de atendimento 07:00 ás 12:00 e das 13:30 ás 17:00hs. Visite também a página da Bete Confecções na rede social Facebook através do link https://www.facebook.com/beteconf/ ou pelo Instagram no link https://www.instagram.com/betec_onfeccoes/

