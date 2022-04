Itamaraju Cumuru – MiQ feat Ury

O artista MiQ traz mais um som cheio de sentimento e energia para os streamings: “Itamaraju Cumuru” foi um projeto iniciado em um período de luto pela morte de Arnaldo, pai do artista, que foi vítima de um latrocínio no sul da Bahia no final de 2020.

Como forma de expressão, sentimento e saudade de suas raízes, ele decidiu escrever uma letra positiva que valoriza as origens, glorifica o fôlego de vida e homenageia locais importantes na sua vida, como Itamaraju e Cumuruxatiba, que deram nome à música e ao videoclipe.

Logo após tristes notícias das tragédias causadas pelas enchentes na Bahia, em dezembro de 2021, MiQ resolveu ir para sua terra natal entender cara a cara o drama que seus conterrâneos e parentes estavam passando, e diante de toda situação decidiu gravar o videoclipe de sua música escrita no ano anterior, no intuito de levar arte para seus entes queridos e documentar sua história.

Chegando na finalização desse projeto, MiQ conheceu Ury, uma artista oriunda de Salvador, que atualmente também reside no estado do ES. Nesse encontro de amor pela terra natal, surgiu essa maravilhosa parceria que gerou mais gravações para o videoclipe, o que conectou suas emoções e deu origem a essa obra incrível: Itamaraju Cumuru.

Por | Ascom