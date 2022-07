Itamaraju: Deputados Adolfo Viana e Tiago Correia são recebidos por público histórico em recepção do prefeito Marcelo Angênica

O prefeito Marcelo Angênica apresenta seus futuros candidatos a deputados Adolfo Viana e Tiago Correia.

Um evento político realizado na noite desta sexta-feira (15/07), no salão nobre do Centro de Convivência do Idoso, na Rua Paulo VII, no bairro de Fátima, em Itamaraju, marcou uma recepção promovida pelo prefeito Marcelo Angênica (PSDB) e pela direção do Partido da Social Democracia Brasileira sob a presidência do empresário Jorge Almeida, para receber o deputado federal Adolfo Viana, presidente do PSDB no Estado da Bahia e líder nacional do Partido na Câmara dos Deputados e, o deputado estadual Tiago Correia, líder do bloco parlamentar do PSDB na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, além da visita pela primeira vez na cidade, de Luís Eduardo Magalhães Neto, bisneto de ACM e neto de Luís Eduardo Magalhães.

A programação começou às 15h30, com o secretário Municipal de Administração, Léo Oss sendo recepcionado para uma reunião na sede da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, onde a presidente Jaqueline Rodrigues reuniu um grande público entre colaboradores e pais de alunos para deliberar demandas com o governo municipal. Às 17h30 foi a vez do prefeito Marcelo Angênica com os deputados Adolfo Viana e Tiago Correia, dos secretários de administração Léo Oss, saúde Fábio Lopes, esportes Gustavo Souto, se reunirem com comerciantes e empresários da cidade na sede da CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas, onde presidente da instituição Oséas Alcântara promoveu uma recepção aos políticos e na pauta, estiveram algumas demandas pertinentes aos mandatos dos parlamentares, especialmente no que diz respeito aos pleitos para fortalecer a geração de emprego e renda.

À noite, no encontro político no Centro de Convivência do Idoso de Itamaraju, o prefeito Marcelo Angênica ao lado da 1ª dama Fabiana Angênica e secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Itamaraju, dos seus demais secretários municipais, vereadores e outras autoridades, descreveu os trabalhos que vêm sendo realizados no município, destacando o nível de comprometimento dos seus deputados parceiros e a sintonia de inteira dedicação da sua equipe administrativa, que tem sido o segredo para que a sua gestão vem dando certo e servido de exemplo para o Estado.

De acordo com o prefeito Marcelo Angênica, o relacionamento político mantido com os deputados Adolfo Viana e Tiago Correia é que tem ajudado Itamaraju a superar as dificuldades impostas pela crise econômica, porque é diante da influência dos dois parlamentares, que o município tem garantido recursos para impulsionar os projetos da administração municipal, dando um exemplo, que após as últimas enchentes, se não fossem a parceria com Adolfo Viana e Tiago Correia à cidade demoraria ainda mais 2 anos para se recuperar.

O deputado estadual Tiago Correia elogiou as habilidades políticas e administrativas do prefeito Marcelo Angênica, destacando que é esse tipo de gestão que a comunidade quer hoje. “O perfil de trabalho do prefeito Marcelo está de acordo com o momento e a expectativa das pessoas. Ele consegue ser um bom gestor e ao mesmo tempo ter habilidade política. O que todos querem é justamente isso, mais gestão e menos conversa. Itamaraju tem tudo para ocupar um espaço que há anos lhe foi renegado. E nosso papel como parceiros leais do prefeito Marcelo Angênica, é exatamente trabalhar e liberar recursos essenciais para melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer do município, uma terra próspera e economicamente atraente”, enfatizou o deputado Tiago Correia.

O deputado federal Adolfo Viana disse sentir-se orgulhoso que o prefeito de Itamaraju seja do seu partido, pois é um gestor que tem mantido boa convivência com as forças políticas locais, estaduais, federais e investido em obras para melhoria da infraestrutura do município de Itamaraju.

O parlamentar ressaltou, ainda, ser importante valorizar as administrações que dão certo e que Marcelo Angênica tem obtido êxito em sua gestão também em razão da habilidade de manter diálogo com todos os segmentos da população. “Ele é um prefeito de diálogo. Tem boa convivência com o Legislativo Municipal e é um gestor de trânsito fácil em Brasília. A qualidade de vida da cidade depende da sabedoria administrativa do seu prefeito e, hoje, Itamaraju tem um grande gestor”, concluiu Adolfo Viana.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Rubens do Hospital disse que os deputados Adolfo Viana e Tiago Correia já elencaram quase R$ 30 milhões de investimentos nos mais diversos setores do município, tanto em obras estruturais como pavimentação, unidades de saúde, reformas públicas, quanto recursos liberados para as áreas da saúde, educação, meio ambiente e agricultura familiar. “Tenho quase 24 anos na vida pública e passei por várias gestões no município de Itamaraju e hoje, tenho o orgulho de dizer que o Doutor Marcelo Angênica é o maior e melhor prefeito da história de Itamaraju. O nosso município vive um novo tempo e a parceria com os nossos deputados Adolfo Viana e Tiago Correia tem sido fundamental para que a gestão do Doutor Marcelo se tornasse um governo de sucesso”, festejou o presidente Rubens do Hospital.

O presidente do Diretório Municipal do PSDB em Itamaraju – Partido da Social Democracia Brasileira, o empresário Jorge Almeida, agradeceu a todos pela recepção festiva para receber o deputado federal Adolfo Viana e o deputado estadual Tiago Correia e disse, que eles são os deputados que mais já trabalharam por Itamaraju em toda sua história. “O governo do Doutor Marcelo Angênica é um sucesso porque ele administra desapegado de vaidade e com muita sabedoria, é um sucesso pois ele, possui grandes deputados para lhe ajudar, até agora têm sido grandes investimentos que já foram liberados pelos deputados Adolfo Viana e Tiago Correia e, eles vieram aqui hoje prospectar novas demandas da nossa população. Adolfo e Tiago são grandes parceiros da cidade, independente de sigla partidária, toda ajuda dessa dupla tem sido de extremo valor pro progresso do nosso município. Muito obrigado a todos aqueles que sempre tem um olhar de carinho para nossa cidade e contribuem muito para o desenvolvimento da nossa Itamaraju”, concluiu o presidente Jorge Almeida, que no fim do discurso, abraçou o prefeito Marcelo Angênica simbolizando um abraço do povo no seu gestor.

O secretário municipal de administração, Léo Oss, falou que os deputados Adolfo Viana e Tiago Correia têm sido grandes representantes do município de Itamaraju. “Os deputados Adolfo Viana e Tiago Correia tem sido nossos grandes aliados administrativos, destinando recursos e ajudando tanto em Salvador quanto em Brasília em importantes pleitos em favor do governo do Doutor Marcelo Angênica. O município de Itamaraju tem sido prestigiado pelos nossos deputados Adolfo e Tiago, eles são parlamentares sérios, competentes, leais e comprometidos com nossa cidade”. Tanto Adolfo Viana quanto Tiago Correia, são deputados que lutam pelos interesses do povo de Itamaraju e, que tanto já fez por todos nós itamarajuenses e que agora merecem nosso devido reconhecimento, pois, eles ainda nos proporcionarão muitos benefícios para nossa cidade”, salientou o secretário Léo Oss.