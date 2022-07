Itamaraju é destaque no”Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados” em Vitória da Conquista

Entre os dias 14, 15 e 16 de Julho aconteceu em Vitória da Conquista o XIV ENEL “Encontro Nordestino do Setor de Leite e Derivados”, promovido pelo SEBRAE.

Trabalhando sob a temática da Inovação, Tecnologia e Políticas Públicas, foram dias de palestras, exposição de máquinas e equipamentos, insumos e serviços, com a participação de cerca de 1.500 produtores de leite de todo o Nordeste.

O ponto alto do evento é o concurso de queijos e derivados, onde os mais variados tipos são degustados e avaliados pela comissão julgadora e o município de Itamaraju foi grande destaque, com o laticínio PRODUTOS MÍRIAN, que inscreveu 9 de seus produtos artesanais e concorrendo com 350 produtores, trouxe pra casa a medalha de bronze, com os bolinhos de Mussarela Trufada com Azeitonas e também com a medalha de prata com o queijo Minas Frescal.

A Secretaria de Agricultura enviou para o evento o Veterinário Leandro Santos, responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o Agrônomo Jefferson Penna, Diretor de Agricultura Familiar e a agente Margareth Brito, que representou o laticínio Produtos Mírian.

Parabéns aos produtores Mírian e Gilney, colocaram Itamaraju no pódio dos queijos artesanais da região Nordeste.

Fonte e Imagem | SEAGRI.ITAMARAJU