Itamaraju e Eunápolis abrem o Intermunicipal 2022

O maior campeonato de futebol amador do Brasil retorna em 2022 após dois anos sem atividade. A largada será no próximo dia 31, com a participação de 54 seleções baianas divididas em 14 grupos.

Na primeira fases, 12 chaves terão quatro times e duas serão integradas por três agremiações. Os jogos serão de ida e volta entre os participantes de cada grupo.

A programação do Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal foi apresentada na noite deste sábado (16), em Salvador, durante o Congresso Técnico do Intermunicipal, com a presença de representantes da FBF (Federação Bahiana de Futebol), promotora da competição, e de dirigentes das ligas inscritas para a competição.

Diferente dos anos anteriores, o Intermunicipal 2022 terá a primeira rodada no mesmo dia. O jogo de abertura será entre Itamaraju e Eunápolis, que farão parte do Grupo 14, ao lado da seleção de Prado.

Este ano, o extremo sul baiano terá apenas quatro representantes. Belmonte pega “carona” no Grupo 13, junto à Camacan, Itaju do Colônia e Pau Brasil, que fazem parte do Sul do Estado. Belmonte fará estreia em casa contra Pau Brasil.

De acordo com o regulamento do campeonato, 40 seleções se classificam para a segunda fase, ficando apenas 14 para trás. A partir daí, a competição terá o sistema ‘mata-mata’, com jogos de ida e volta.

A decisão do Intermunicipal está prevista para o dia 13 de novembro. O campeão receberá o troféu Ednaldo Rodrigues Gomes, em homenagem ao ex-presidente da FBF e atual comandante da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Por Domingos Oliveira – Imagem ilustrativa | Arquivo IN