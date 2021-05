ITAMARAJU | Empresários e alunos da FACISA fazem divulgação da campanha “TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS”

Empresários saíram as ruas neste sábado (29) para divulgação da Campanha TODOS CONTRA O CORONAVÍRUS. A mobilização contou com a participação dos alunos do Curso de Enfermagem da FACISA/CESESB, que trouxeram macas e manequins para demonstrar como é o dia a dia de uma pessoa internada na UTI de um hospital em decorrência dos danos causados pela COVID-19.

A equipe de, empresários (Atila, Cláudio, Eugênio, Heloisa, Júnior, Marcelo) e de alunos, fizeram distribuição de panfletos que continha uma mensagem de conscientização para o uso da máscara e demais cuidados de prevenção do Corona Vírus, além disso, foi contratado um mini-trio que ficou circulando pelas ruas comerciais da cidade alta, divulgando e alertando os profissionais do varejo e a população, para implementação das medidas de segurança e prevenção recomendadas pelos órgãos de saúde.

A mobilização aconteceu nos semáforos da Praça Castelo Branco e da Praça Nações Unidas e houve uma repercussão muito positiva. A campanha TODOS CONTRA O CORONA VÍRUS, tem cumprido o seu objetivo de levar a mensagem de que é possível manter o comércio funcionando, com responsabilidade.

A CDL e o SINDCOMÉRCIO fazem um agradecimento especial aos alunos e a coordenação do curso de enfermagem da FACISA/CESESB, pelo apoio e participação nesta campanha. Aproveitando a oportunidade, agradecemos também aos patrocinadores (BLEEND COFEE, SICOOB, SINDECITA, SINDICATO RURAL), aos colaboradores (pessoas que adquiriram o Kit), a Polícia Militar e aos Agentes da Superintendência Municipal de Trânsito, que estiveram presentes colaborando com a campanha.

Por | Ascom CDL