Itamaraju enfrenta caos após as fortes chuvas e três da mesma família morrem soterrados

Destaque



Publicado em 8 de dez de 2021 e atualizado às 11:03

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

O temporal que iniciou no final da noite de terça-feira, avançou com fortes chuvas até o período da manhã de quarta-feira (08) de dezembro elevando o nível dos Rios Jucuruçu e Ouro na cidade de Itamaraju. Com a quantidade elevada de água, deslizamentos de encostas e vias pavimentais foram destruídas.

Parte de uma encosta caiu sobre um imóvel na Rua Espírito Santo, no bairro Novo Prado, no local estavam 6 pessoas, no entanto, duas crianças (04 e 08 anos) e um adulto foram soterrados vindo a óbito nos escombros. Ainda de acordo com informações, no local estava a genitora das duas crianças, também o irmão mais velho e o pai (que sofreu lesões no membro inferior), que conseguiram sair do local com vida.

Equipes do SAMU 192 e o Corpo de Bombeiro Militar do município de Teixeira de Freitas, promoveram o resgate das vítimas e remoção dos corpos das três vítimas mortas soterradas.

Outros imóveis na mesma rua, corre risco de deslizamento.Vários pontos da cidade tiveram ruas bloqueadas e a água invadiu casas, impedindo que os moradores salvassem parte dos seus bens.

O gestor municipal deverá decretar estado de calamidade pública. Distritos também foram atingidos com a forte tempestade.

Municípios vizinhos estão ilhados e solicitam apoios as autoridades estaduais e federais com auxilio aéreo.

Os institutos meteorológicos ainda apontam que há risco de mais chuvas na região nas próximas horas. Pontos de coleta e campanhas de arrecadação de roupas e alimentos para as famílias estão sendo montadas.