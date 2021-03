ITAMARAJU | Familiares procuram por adolescente desaparecida

A adolescente Letícia Rocha da Silva (13 anos) está desaparecida deste o último dia (02) de Março.

Conforme informações passadas a polícia, a menor participava de um atendimento médico no CAPS do município, quando saiu da instituição e solicitou o serviço de motoboy, fugindo do local e tomando rumo ignorado.

Após inúmeras buscas na tentativa de localizar a adolescente, familiares procuram as autoridades policiais da Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju e notificaram o desaparecimento da adolescente.

A menor apresenta sinais de depressão e ansiedade, chega a utilizar medicamentos .

Se alguém tiver qualquer informação do paradeiro da garota poderá manter contato com a central da Polícia Civil (197) ou com a Polícia Militar no telefone 190, também no telefone (73) 9849-4791

